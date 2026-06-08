Тернопільський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву оголосив набір на липневий курс підготовки до нацспротиву.

Навчання триватиме 48 годин та охоплюватиме ключові напрямки, необхідні для підготовки громадян в умовах сучасних викликів.

У програмі курсу передбачені заняття зі стрілецької підготовки, домедичної допомоги, мінної безпеки, основ безпілотних літальних апаратів, тактичної підготовки, топографії, психологічної стійкості, а також інформації та зв’язку.

У центрі наголошують, що курс відкритий для всіх охочих, а попередній досвід чи спеціальна підготовка не є обов’язковими.

Керівник Тернопільського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Василь Назарко каже, що сьогодні базові навички безпеки та самозахисту мають бути доступними кожному.

«Ми навчаємо громадян бути впевненими у своїх діях, вміти надати допомогу, орієнтуватися на місцевості, безпечно поводитися в кризових ситуаціях та ефективно взаємодіяти з іншими», – зазначив Василь Назарко.

У центрі додають, що всі заняття проводять досвідчені інструктори, які пройшли війну.

Для участі необхідно заповнити реєстраційну анкету за посиланням.

Навчання є безкоштовним.