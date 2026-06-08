У Тернопільській митниці нагородили учасників та переможців конкурсу дитячого малюнка «Митниця очима дітей: 35 років на захисті кордонів України», присвяченого 35-річчю Державної митної служби України.

До митниці завітали юні художники разом із батьками. За свої творчі роботи діти отримали грамоти та подарунки, а також можливість ближче познайомитися з роботою митної служби.

Для учасників конкурсу підготували пізнавальний захід, під час якого вони дізналися більше про діяльність митниці та її працівників.

Особливою частиною зустрічі стало знайомство з кінологічною командою Тернопільської митниці та службовим собакою Тедді. Під час показового виступу чотирилапий помічник митників продемонстрував свої навички та злагоджену роботу з кінологом.

Діти уважно спостерігали за кожним його рухом, із цікавістю слухали розповідь про підготовку службових собак та їхню роль у роботі митниці. Саме до Тедді була прикута найбільша увага юних гостей. Його виступ викликав чимало запитань, а знайомство зі службовим собакою стало для багатьох дітей одним із найяскравіших вражень цього дня.

Щирі усмішки під час нагородження, зацікавленість дітей та тепла атмосфера заходу вкотре підтвердили: знайомство з митницею може бути не лише пізнавальним, а й справді захопливим.

Приємно, що дитячі малюнки, у яких учасники відобразили власне бачення митниці, доповнилися новими знаннями та живими враженнями. Для когось це була перша нагода побачити митницю зблизька, для когось – більше дізнатися про професію митника.

«Дякуємо всім учасникам конкурсу за творчість, старання та фантазію. Бажаємо нових досягнень, натхнення і яскравих перемог!» – наголосили у Тернопільській митниці.