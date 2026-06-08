У селі Язловець Бучацької громади розпочала роботу поліцейська станція. Тепер жителі найвіддаленіших сіл зможуть оперативно отримувати допомогу за місцем проживання. Це вже третій осередок безпеки, що функціонує на території громади.



Місцева влада подбала про належне облаштування станції: приміщення обладнане сучасною комп’ютерною технікою, засобами зв’язку та меблями.



Як зазначає Бучацький міський голова Віталій Фреяк, ефективна взаємодія громади та поліції дає відчутний результат у повсякденній роботі: «Ця співпраця видна щодня. Щодня поліцейський офіцер громади перебуває на своїй території, об’їжджає її, бачить, що відбувається, реагує на наші звернення та прохання».



До виконання службових обов’язків на станції приступила поліцейська офіцерка громади Тетяна Ібрагімова. Для неї це новий досвід, адже раніше вона працювала у ювенальній превенції. Проте нова робота їй подобається. Вона пройшла підготовку за міжнародними стандартами та впевнена, що зможе ефективно виконувати покладені на неї службові обов’язки.



«Я, як офіцер громади, буду старатися, щоб люди, які звертаються до мене, отримували допомогу, і ми вирішували їхні питання, щоб не виникало жодних проблем», – сказала Тетяна Ібрагімова.



У роботі особливо важлива профілактика та спілкування з людьми, зазначає поліцейська офіцерка громади. Територія, яку вона обслуговує, охоплює 11 населених пунктів, а це – понад 6 тисяч мешканців.



Для оперативного реагування на повідомлення громадян поліцейській офіцерці надали службовий автомобіль, укомплектований усім необхідним.



Відкриття поліцейської станції – це важливий крок у підвищенні безпеки та доступності поліцейських послуг для населення. Реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади» на Тернопільщині триває.





Continue Reading