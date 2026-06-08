Майже 7 тисяч чинних медіаліцензій та понад 3 тисячі власників медіа – так сьогодні виглядає український медіаринок за даними Реєстру суб’єктів у сфері медіа.

Про це повідомляє Opendatabot.

Найбільшим власником серед фопів є Ігор Тріль – на нього зареєстровано 119 медіа.

Загалом, лише п’ять підприємців контролюють понад 350 медіа по всій країні. Серед компаній найбільший портфель має видавничий дім «Арт-Комплекс» із 71 медіаліцензією.

Понад половина всіх медіа в Україні – друковані видання. Онлайн-медіа становлять понад чверть ринку, а майже 10% припадає на провайдерів аудіовізуальних сервісів.

Водночас медіаліцензії мають не лише класичні медіакомпанії. Серед власників також є великі підприємства та корпорації, зокрема Енергоатом, Епіцентр К, АрселорМіттал Кривий Ріг, а також медіасервіси MEGOGO і VBET.

На Тернопільщині лише 48 ФОПів та компаній офіційно володіють медіаліцензіями.