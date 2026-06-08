На Тернопільщині з тілесними ушкодженнями у результаті автопригоди звернулася до лікарні матір та двоє малолітніх дітей.

Аварію з потерпілими зареєстрували слідчі 6 червня о 22:35 в селищі Велика Березовиця. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

За попередньою інформацією, житель Львова, керуючи автомобілем Merzedes-Benz 316 CDI, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем BMW X3, який зупинився перед ним на червоний сигнал світлофора.

У результаті удару позашляховик за інерцією врізався ще й в Volkswagen Golf.

За меддопомогою зверталися пасажири з BMW.

Матір і семирічну дівчинку госпіталізували. Ще одній дитині надали меддопомогу та відпустили за місцем проживання.