У першій половині робочого тижня прогнозується антициклональний характер погоди. Істотних опадів не очікується, а денні максимуми – підвищуватимуться. З четверга чекаємо на проходження холодного атмосферного фронту, який змінить синоптичну картину: пройдуть дощі, а температура повітря знизиться.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

9 червня в області – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 23-28° тепла.

У Тернополі – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15° тепла, вдень 25-27° тепла.