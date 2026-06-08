У Тернопільському обласному центрі служби крові стартував Тиждень донорства, приурочений до Всесвітнього дня донора крові.

Упродовж тижня для донорів підготували тематичні заходи, подарунки від партнерів, фотозони та різноманітні активності, покликані привернути увагу до важливості донорства.

Сьогодні, у перший день акції, до центру завітали 74 донори, які спільно здали понад 33 літри крові.

У центрі наголошують, що потреба у крові та її компонентах залишається стабільно високою. Особливо це відчутно в умовах війни, коли кров щодня потрібна як цивільним пацієнтам, так і пораненим військовослужбовцям.

За словами генерального директора Тернопільського обласного центру служби крові Василя Хомінця, сьогодні надзвичайно важливо не лише підтримувати наявну донорську базу, а й залучати нових донорів.

«На жаль, база донорів катастрофічно зменшується в силу різних обставин, а потреба в крові стабільно висока. Тому надзвичайно важливо продовжувати цю роботу, залучати нових людей до донорства та разом робити важливу справу для тих, хто щодня потребує компонентів крові», – зазначив Василь Хомінець.

У центрі нагадують, що здати кров можна щодня з 08:00 до 13:00. Також спеціально до Всесвітнього дня донора центр працюватиме у вихідні — 13 та 14 червня з 09:00 до 14:00.

Тернопільський обласний центр служби крові розташований за адресою: м.Тернопіль, вул. Клінічна, 8.