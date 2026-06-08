Олексій Депутатів, лише 26 років. Назавжди. Молоденький воїн почав служити ще у 2019-му. Пізніше підписав контракт. Захищав Україну в зоні АТО, а потім в гарячих точках війни: на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі… Вічна пам’ять Герою!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, воїн Олексій Павлович Депутатів. Він загинув 2 червня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Його відвага, жертовність і незламна воля стали символом справжнього патріотизму. Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.

Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Сергій Надал.

Сьогодні, 8 червня, у Тернополі попрощалися з молодим Воїном.

Олексій народився і виріс у Маріуполі. З Тернополя дружина захисника Олена. Тому останній спочинок Олексій знайшов у нашому місті, на Алеї Героїв. Легких небесних хмарин тобі, Олексію!