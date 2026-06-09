Зв’язок із Анатолієм Гайванюком обірвався 19 квітня. Мама Марія молилася, чекала, надіялася побачити сина живим. На жаль, Анатолій загинув на пекельній Донеччині. І тепер повертається до рідного дому на щиті. Вічна пам’ять Герою!

«8 червня у Колиндянській громаді скорботний день. Майже два місяці, як було сповіщення матері Гайванюк Марії Богданівні про те, що її син Гайванюк Анатолій Ігорович зник безвісти 19 квітня 2026 року поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.

Радіотелефоніст, солдат Гайванюк Анатолій, 27 вересня 1987 року народження, житель села Пробіжна, призваний за мобілізацією 10.05.2024 року, відданий військовій присязі на вірність українського народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну і її свободу, при виконанні бойового завдання загинув. Ще один наш захисник повертається на щиті.

Колиндянська сільська рада висловлює щирі співчуття, матері,брату, сестрі і всій родині, близьким та друзям загиблого. Нехай він знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а пам’ять про нього залишиться живою серед нас. Зустрінуть тіло Героя у Катедральному соборі верховних Апостолів Петра і Павла у середу 10 червня 2026 року. Вічна і світла пам’ять Герою!» – повідомили у Колиндянській громаді.