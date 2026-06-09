На фасаді школи №13 відкрили меморіальну дошку на честь Ігоря Ніздропи. Саме тут минули його шкільні роки. Тут він здобував знання, знаходив друзів, формував свій характер і робив перші кроки у доросле життя.

Ігор народився і виріс у Тернополі. Після навчання працював державним інспектором, був люблячим сином, чоловіком, батьком, надійним другом і людиною, яку цінували та поважали за щирість і порядність.

Коли розпочалася війна, він став на захист України. Вірний присязі та своєму обов’язку, до останнього виконував бойові завдання. 9 червня 2024 року Ігор Ніздропа загинув на Харківщині, захищаючи незалежність і свободу нашої держави.

Тепер його ім’я назавжди закарбоване на стіні рідної школи. Для учнів, які щодня проходитимуть повз цю меморіальну дошку, воно буде нагадуванням про мужність, відданість Україні та ціну, яку платять наші захисники за мирне майбутнє.

Розділяємо біль втрати з рідними, близькими, друзями та побратимами Ігоря Ніздропи.

Вічна пам’ять і слава Герою!