У зв’язку з переключенням будинків до нової водопровідної мережі на вул. Євгена Мєшковського з 09.00 до 17.00 год 10 червня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних приміщень за адресами:

вул. Олекси Довбуша,

вул. Новосонячна,

вул. Андрія Малишка,

вул. Глибока,

вул. Василя Стефаника,

вул. Івана Богуна,

вул. Івана Пулюя,

вул. Євгена Мєшковського,

вул. Нова,

вул. Сонячна.

У КП «Тернопільводоканал» просять мешканців подбати про запаси води.