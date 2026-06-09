У Тернополі в середу 10 вулиць залишаться без води
У зв’язку з переключенням будинків до нової водопровідної мережі на вул. Євгена Мєшковського з 09.00 до 17.00 год 10 червня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних приміщень за адресами:
вул. Олекси Довбуша,
вул. Новосонячна,
вул. Андрія Малишка,
вул. Глибока,
вул. Василя Стефаника,
вул. Івана Богуна,
вул. Івана Пулюя,
вул. Євгена Мєшковського,
вул. Нова,
вул. Сонячна.
У КП «Тернопільводоканал» просять мешканців подбати про запаси води.