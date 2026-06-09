Масштабна пожежа сталася 8 червня в селі Ліщанці Бучацької громади. Загорілося складське приміщення фермерського господарства «Дністрянські Зорі». Площа пожежі склала 400 квадратних метрів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

До ліквідації загоряння залучалися підрозділи ДСНС та місцева пожежна команда. Завдяки злагодженим діям вогнеборців вдалося врятувати сусідню господарську будівлю та не допустити поширення полум’я.