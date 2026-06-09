Юрій Луханін з перших днів війни став на захист України. Життя захисника обірвалося на Харківщині. Без люблячого чоловіка залишились дружина, без тата – доньки. Вічна пам’ять Герою!

«З сумом повідомляємо, що на фронті загинув житель села Петриків Великоберезовицької громади — Луханін Юрій Васильович, 30 грудня 1974 року народження.

З перших днів повномасштабного вторгнення Юрій Луханін став на захист України. Він проходив службу на посаді головного сержанта п’ятої стрілецької роти другого стрілецького батальйону територіальної оборони військової частини А7033. 4 червня 2026 року військовослужбовець отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лютівка Харківської області. Попри зусилля медиків, 6 червня Юрій Васильович помер у військовому госпіталі від травм, отриманих на полі бою.

У воїна залишилися дружина Світлана та доньки Дарія і Катерина.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав Юрія Васильовича. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна пам’ять та шана воїну!» – повідомили у Березовицькій громаді.