У Києві відбувся фінал Всеукраїнських змагань з кібербезпеки CTF Junior League 2026 – одного з найбільших молодіжних проєктів у сфері кібербезпеки та інформаційних технологій в Україні.

До організації та проведення заходу долучилися студенти Західноукраїнського національного університету. Співорганізаторами виступили студент третього курсу групи ІПЗ-31 факультету комп’ютерних інформаційних технологій Вадим Тильний та студент другого курсу спеціальності «Кібербезпека» Павло Свізінський. Обидва студенти є засновниками ІТ-спільноти VAPAN https://www.instagram.com/vapan_it?igsh=MTg2ejBwdng4a3B5NQ==.

Цьогоріч фіналісти представляли 15 регіонів України: Волинську, Вінницьку, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську області та місто Київ.

Наймолодшому учаснику фіналу було лише 13 років, а більшість учасників становила молодь віком 15-18 років, яка продемонструвала високий рівень знань та практичних навичок у сфері кібербезпеки.

Під час фінальних змагань юнаки виконували практичні завдання з веббезпеки, криптографії, цифрової криміналістики, мережевої безпеки, OSINT та інших напрямів кіберзахисту. Захід також став платформою для обміну досвідом, професійного спілкування та популяризації культури кібербезпеки серед молоді.

За результатами фіналу переможцями стали: RJ 45 — І місце; potasovka — ІІ місце; unpail child labor — ІІІ місце.

Організаторами заходу виступили Інститут дослідження кібервійни, Спільношкола, Академія U, Новий формат освіти, Центр Кіберрозвитку та спільнота VAPAN. Генеральним партнером події стала компанія Lenovo Ukraine.

Організатори наголошують, що успіх у сфері кібербезпеки потребує постійного розвитку, практики та командної взаємодії. Молодим фахівцям рекомендують брати активну участь у CTF-змаганнях, bug bounty-програмах, технічних спільнотах та власних дослідницьких проєктах.

Участь студентів Західноукраїнського національного університету в організації такого масштабного всеукраїнського заходу є свідченням високого рівня підготовки здобувачів освіти, їхньої професійної компетентності та активної участі у розвитку сучасної кібербезпекової спільноти України.

Вітаємо Вадима Тильного та Павла Свізінського з успішною реалізацією важливого освітнього проєкту та бажаємо нових професійних здобутків і досягнень!