Чоловіка, який вимагав гроші у жінки, погрожуючи поширенням відео інтимного характеру, викрили слідчі Тернопільського районного управління поліції спільно з оперативниками карного розшуку.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що житель Тернопільського району, 1971 року народження, певний час підтримував стосунки з жінкою. Під час однієї із зустрічей він без її згоди зафіксував на мобільний телефон відео інтимного характеру.



Згодом потерпіла вирішила припинити спілкування, однак чоловік не погодився з таким рішенням. Використовуючи наявний відеозапис, він почав чинити психологічний тиск на потерпілу та вимагати у неї кошти. Щоб підтвердити серйозність своїх намірів, фігурант розіслав інтимне відео знайомим жінки.



37-річна потерпіла звернулася за допомогою до поліції та повідомила про протиправні дії.



Правоохоронці задокументували злочинну діяльність підозрюваного. Після передачі обумовленої суми оперативники затримали чоловіка за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Йому повідомили про підозру за частиною 4 статті 189 (вимагання, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає дванадцяти років позбавлення волі. Обрали підозрюваному і запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.



Триває досудове розслідування.

