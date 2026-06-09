Перший тиждень на Тернопільщині провели учасники міжнародної мистецької резиденції «Вікно. Під одним небом». Художники з України, Польщі та Іспанії оселилися у мальовничій садибі біля Медоборів, де впродовж місяця працюватимуть над власними творчими проєктами, досліджуватимуть місцеву культуру та знайомитимуться з історією краю.

З нагоди старту резиденції у Тернопільському пресклубі відбулася зустріч митців із журналістами. Під час пресконференції учасники презентували свої творчі задуми, розповіли про перші враження від Тернопільщини та поділилися очікуваннями від роботи у Вікні.

Керівник проєкту «Під одним небом: мистецькі резиденції у Вікні», голова ГО «Мистецький фестиваль “Ї”» Василь Томчишин наголосив, що проєкт покликаний не лише підтримати творчість окремих митців, а й започаткувати на Тернопільщині постійний міжнародний простір для культурного діалогу та співпраці.

Червнева резиденція присвячена сучасному трансмедійному мистецтву. Це перша з чотирьох тематичних резиденцій міжнародного проєкту «Під одним небом: мистецькі резиденції у Вікні», який реалізується на території Гримайлівської громади. Загалом участь у проєкті візьмуть шістнадцять митців з України та країн Європи. У липні, серпні та вересні на Тернопільщину приїдуть наступні групи резидентів, які працюватимуть у сферах ремесел, музики та інших мистецьких практик.

Першими учасниками проєкту стали ілюстраторка Лідія Голоско з Києва, графіті-художник Віталій Грех з Івано-Франківська, візуальна мисткиня Альба Ґутьєррес Ґонсалес з іспанської Гранади та художник і скульптор Мацей Пайонк із польського Кракова.

Шукати сенси на пограниччі

Віталій Грех працюватиме над новою серією робіт «Map Room», у якій досліджуватиме ідентичність через простір. Джерелом натхнення для митця стане територія поблизу Збруча, річки, яка свого часу була кордоном між різними державами та культурами.

«Як кажуть історики, на пограниччі формуються сенси. Тому ця резиденція для мене є можливістю досліджувати простір і зрозуміти, які історії та образи він може відкрити. Ми поки не знаємо, яким буде кінцевий результат, але команда створила для нас дуже комфортні умови для роботи, і я щасливий бути тут», – говорить художник.

Мистецтво як простір для розмови

Культурологиня та візуальна мисткиня Альба Ґутьєррес Ґонсалес приїхала до України, щоб поєднати творчу практику із соціальною взаємодією. У межах проєкту «Вікно Сарматії» вона планує збирати історії місцевих жителів, досліджувати фольклор і традиційне мистецтво, а також працювати з темою переживання війни через мистецтво.

Художниця хоче залучити мешканців громади до створення спільних робіт, перетворивши творчий процес на простір для діалогу та підтримки.

«Я хочу слухати історії людей і малювати їх. Це може стати своєрідною арттерапією. Мені важливо, щоб люди могли відволіктися від того, що зараз переживають, і відчути більше позитивних емоцій», – каже мисткиня.

Матеріали, знайдені на місці

Польський художник і скульптор Мацей Пайонк працює з інсталяціями, скульптурою та живописом. Під час перебування на Тернопільщині він використовуватиме матеріали, знайдені безпосередньо на території громади, поєднуючи тканину, фарбу та елементи місцевого середовища.

За задумом автора, майбутня робота має стати художньою панорамою вражень, емоцій та досвіду, які він збере під час перебування в Україні.

«Я хочу зберегти в собі й зафіксувати ці емоції, досвід і події, з якими зустрінуся впродовж своєї подорожі», – розповідає художник.

Мапа, створена людьми

Лідія Голоско працює в техніці меццо-тинто, одній із найскладніших графічних технік. У своїй творчості вона приділяє особливу увагу не лише відбитку, а й самій матриці як самостійному мистецькому об’єкту.

Під час резиденції художниця планує створити мапу простору за участі місцевих мешканців. На її думку, саме людська присутність і взаємодія формують образ території.

«Я бачу в цьому концептуальний сенс, тому що мапу формує присутність людей та їхня взаємодія. У процесі друку ми будемо разом рухатися по аркушу паперу, розташованому на матриці, таким чином проявляючи цю мапу», – пояснює мисткиня.

Перші враження від Тернопільщини

За тиждень перебування у Вікні митці вже встигли познайомитися з громадою, місцевими традиціями та природою краю. Резиденти відзначають гостинність мешканців, комфортні умови для роботи та особливу атмосферу садиби. Не приховують вони й захоплення місцевою кухнею, яка стала ще одним способом відкрити для себе Тернопільщину.

Краще пізнати регіон допомогла недільна екскурсія. Під час подорожі учасники відвідали історичні та культурні локації області, дізналися більше про її минуле та отримали нові ідеї для власних творчих проєктів.

У липні у Вікні відбудеться резиденція, присвячена ремеслам та прикладному мистецтву. Згодом проєкт продовжать музична та інші тематичні резиденції, які впродовж літа й осені об’єднають митців з України та Європи.

Довідка

«Під одним небом: мистецька резиденція у Вікні» – міжнародний проєкт підтримки індивідуальних мистецьких творів, спрямований на розвиток міжкультурного діалогу та професійної співпраці.

Організатор: Громадська організація Мистецький фестиваль “Ї” (Україна). Партнери: AYA Found (Польща), Association Novact (Іспанія).

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