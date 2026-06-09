Дізнавачі Тернопільського районного управління поліції встановлюють обставини шахрайства жертвою якого стала жителька обласного центру. 24-річна тернополянка втратила 30 000 гривень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До співробітників поліції потерпіла звернулася із заявою про те, що перерахувала кошти на потреби ЗСУ, але, як виявилося, вони були привласнені одним із військовослужбовців.

Зі слів заявниці, в соцмережах вона побачила прохання про допомогу від бригади в якій раніше служила. Опублікував його військовослужбовець цього підрозділу – її знайомий. Дівчина без вагань перерахувала на вказаний картковий рахунок 30 000 гривень і була переконана, що допоможе побратимам. Проте згодом дізналася, що, насправді, кошти не були спрямовані на потреби військових, а їх привласнив той, хто розмістив оголошення.



Дізнавачі за даним фактом розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Триває досудове розслідування.

