Така довга дорога додому… Костянтин Соколівський загинув ще на початку листопада 2024-го. Рідні плекали надію, що їхній Герой живий. Але Костянтин повертається до рідного дому на щиті. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Війна, з якою загарбницька росія прийшла в Україну знову забрала життя українського Героя, і знову марні надії рідних про те що живий, розвіялись як туман…

З сумом повідомляємо, що вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину 08 листопада 2024 року в районі н.п. Піщане Куп’янського району Харківської області під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника, загинув молодший сержант СОКОЛІВСЬКИЙ КОСТЯНТИН СТЕПАНОВИЧ,1970 року народження, житель с. Горошова Мельнице-Подільської територіальної громади.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас! Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають», – йдеться в повідомленні Другого відділу Чортківського Ртцк-та-сп.