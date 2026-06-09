До співробітників Чортківського районного управління поліції звернулася місцева жителька 1989 року народження. Потерпіла повідомила, що розмістила оголошення про продаж картини на популярній інтернет-платформі.



Як розповіли в обласній поліції, незабаром з жінкою зв’язалася невідома особа, яка нібито виявила бажання придбати товар. Під приводом оформлення покупки зловмисник надіслав жінці посилання. Перейшовши за ним та виконавши подальші вказівки, заявниця фактично надала шахраям доступ до своїх банківських даних. Після цього з її рахунку було списано 83 329 гривень.



За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).



Правоохоронці встановлюють особу, причетну до злочину.



Поліцейські вкотре закликають громадян бути обережними під час купівлі та продажу товарів в інтернеті.



Не переходьте за посиланнями, які надсилають незнайомці у повідомленнях, не вводьте реквізити банківських карток на сторонніх сайтах та не повідомляйте конфіденційну інформацію третім особам.



Для оформлення доставки користуйтеся виключно офіційними сервісами торговельних платформ.



Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.





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