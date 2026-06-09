Прокурори Бучацької окружної прокуратури звернулись до суду з позовом про відшкодування шкоди у сфері охорони довкілля двома місцевими жителями.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Встановлено, що двоє жителів Чортківського району рибалили на річці Серет, яка має загальнодержавне значення. Чоловіки використовували заборонені знаряддя – сітки і таким чином завдали довкіллю та державі збитків на суму понад 300 тисяч гривень.

Щоб повернути ці кошти, прокурори подали позов до Заліщицького районного суду Тернопільської області. Суд відкрив провадження у справі.