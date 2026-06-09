

Посеред вулиці у Бучачі плаче маленька дитина – повідомили на лінію 102 випадкові перехожі. На місце події негайно виїхала група реагування патрульних, повідомили у поліції Тернопільщини.

«Хлопчика, котрий плакав і кликав тата, ми побачили неподалік автовокзалу – місця, де інтенсивний рух транспорту, – розповіла поліцейська офіцерка місцевої громади Тетяна Ібрагімова. – Це диво, що дитина не потрапила під колеса транспортного засобу, бо поруч з рідних нікого не було».

Поліцейська, котра в минулому працювала в ювенальній превенції, швидко знайшла контакт з дитиною. Хлопчик пішов на руки, перестав плакати.

Поліцейські стали оперативно розшукувати родичів малюка. Виявилося, до центру міста дитину привів батько. Він з’явився за кілька хвилин у нетверезому стані. На запитання, чому залишив сина без нагляду, спокійно відповів, що йому треба було купити цигарки, от і відійшов.

За неналежне виконання батьком своїх обов’язків – стаття 184 КУпАП щодо жителя Бучача складено адміністративний протокол та винесено постанову за появу в громадському місці у нетверезому стані – стаття 178 КУпАП.

Дворічного хлопчика передали матері.