Юрій Тимошенко сьогодні святкував би день народження. Якби не клята війна… Чудова, добра Людина. Таким пам’ятатимуть Юрія… Життя захисника обірвалося на 37-у році у Сумській області. Царство Небесне та світла пам’ять українському Воїну!

«У Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 22 квітня 2026 року поблизу н. п. Єлисеєнкове Сумської області загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, розвідник-сапер 3 відділення взводу інженерної розвідки інженерно – саперної роти військової частини ****, солдат ТИМОШЕНКО Юрій Олександрович, 1989 року народження.

Про дату, час та місце зустрічі буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав військовослужбовця Юрія!

Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – написав кременецький міський голова Андрій Смаглюк.

Людмила Шевчук: «Господи, як важко сприйняти, що Юрій загинув. Який чудовий фахівець, спеціаліст, прекрасна, добра людина. Ми завжди будемо його пам’ятати в наших помислах, серцях. Царство Небесне воїну та вічна світла пам’ять нашому Юрію Олександровичу».

Людмила Довгалюк: «Вічна пам’ять! А сьогодні святкував би свій день народження, та, на жаль, клятий моsкаль забрав життя молодої і хорошої людини. Юрій Олександрович став Героєм та Небесним Ангелом!»

Людмила Власюк: «Господи, опікуйся воїном на Небесах, а ми пам’ятаймо у земному житті. Вічна пам’ять й шана Юрію».

Halyna Synishyna: «Царство Небесне та світла пам’ять чудовій Людині… Вічна шана Герою… Аллочка, обіймаю та щиро співчуваю…».

Лідія Федорчук: «Біль, який не минає з часом… Війна, якої ми не просили й не чекали, забирає найдорожчих – наших рідних, друзів, знайомих, справжніх Героїв.

Царство Небесне тобі, Юрію. Світла й вічна пам’ять… Низький доземний уклін тобі, Герою, за мужність, відвагу та самопожертву. Твій подвиг назавжди залишиться в наших серцях і пам’яті.

Вічна слава Герою України. Вічна пам’ять».