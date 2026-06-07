Літніми дорогами назавжди повертається до рідного дому Ігор Бондар. Останній свій бій наш земляк прийняв на Сумщині. Вічна та світла памʼять захиснику України!

«Героїчно завершив свій шлях на землі наш захисник Бондар Ігор Андрійович. Воїн загинув 6 червня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.