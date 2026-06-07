Півтора року рідні чекали звістки з фронту, надіялися… На жаль, стало відомо: Андрій Стоцький загинув у листопаді 2024 року на російській курщині. Вічна памʼять і слава українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Стоцький Андрій Петрович загинув у курській області під час виконання бойового завдання.

Воїн вважався зниклим безвісти з 21 листопада 2024 року. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя.

Вічна памʼять і слава захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.