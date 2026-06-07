Знову велика втрата у нашому краї. На Сумщині загинув бойовий медик Едуард Мазур. Вічна пам’ять захиснику України!

«Шановна Кременецька громадо!

У нашу громаду надійшла трагічна звістка про те, що 6 червня 2026 року поблизу н. п. Білопілля Сумської області загинув військовослужбовець, житель села Гаї, Гаївського старостинського округу, бойовий медик взводу протидії екіпажам безпілотних літальних апаратів першого батальйону безпілотних систем військової частини ****, сержант Мазур Едуард Васильович, 1987 року народження.

Про дату, час та місце зустрічі буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав військовослужбовця Едуарда!

Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – написав кременецький міський голова Андрій Смаглюк.