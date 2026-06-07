У квітні 2026 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб в області становила 22 490 грн, що на 4,4% менше, ніж у попередньому місяці, та становить 73,7% відповідного показника по Україні (30 515 грн).

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Найвищий рівень зарплати зафіксовано серед працівників, зайнятих у сфері фінансової та страхової діяльності – 43 284 грн. Це – у 1,9 раза більше за середній показник по області та у 5,0 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (8 647 грн).

Найнижчі нарахування платні зафіксовано у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 50,9% середнього показника по області і становили 11 457 грн.

Станом на 1 травня 2026 року загальна сума заборгованості з виплати зарплати на підприємствах області становила 24,8 млн грн.

Найбільший обсяг боргів зафіксовано у будівництві, де заборгованість склала 16,0 млн грн, що становить 64,7% від загальної суми.