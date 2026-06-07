До Тернополя з першосвятительським візитом прибув Предстоятель Православної Церкви України – Блаженнійший Митрополит Епіфаній. Для нашого міста це велика честь і важлива духовна подія.

«Сьогодні ми разом молимося за Україну, наших захисників і захисниць, за мир на рідній землі та спокій у кожній родині. Віримо, що добро, єдність і щира молитва допоможуть нам пройти всі випробування.

Нехай Матір Божа оберігає Тернопіль та всю Україну», – написав міський голова Сергій Надал.