Якщо ваші джинси після прання сіли, не варто їх позбуватися.

Можна в домашніх умовах розтягнути їх як в довжину, так і в ширину, щоб сиділи, як до прання. Кілька способів для цього зібрала Gazeta.ua.

Найпростіший спосіб розтягнути джинси – збризкати водою місце, яке стало замалим. Вода повинна бути обов’язково теплою. Якщо потрібно розтягнути джинси в стегнах, однією ногою слід стати на частину відразу біля кишені. Протилежну частину потрібно потягнути рукою на себе в зоні стегон. Натягувати необхідно м’якими рухами приблизно 10 разів.

Джинси можна розтягувати і на собі. Для цього їх потрібно одягнути і збризкати водою з обох боків ті ділянки, які потрібно розтягнути. Потім джинси слід зняти й продовжувати розтягувати в різні боки.

Допомогти розтягнути джинси може горілка. Для цього готують розчин із п’яти літрів води кімнатної температури, трьох столових ложок нашатирного спирту, однієї ложки горілки та ложки скипидару.

У цьому розчині джинси замочують на 30-40 хвилин. Потім їх потрібно акуратно викрутити і вивісити сушитися. Розчин пом’якшує тканину джинсів, тому їх потім можна легше розтягнути.

Якщо джинси стали замалими в довжину, їх розтягують уздовж внутрішнього шва, починаючи від коліна. Не можна розтягувати джинси у місцях, де є дірки чи потертості, декоративні або ті, які з’явилися після носіння.

Під час розтягування в довжину джинси також потрібно намочити теплою водою з обох боків. Можна використати засіб для розтягнення взуття. Його наносять по всій довжині шва. Потім м’яко розтягують виріб у протилежні боки. Щоб результат був найкращим, процедуру потрібно повторити кілька разів.

Доволі проста процедура розтягування джинсів вимочуванням. У ванну потрібно набрати теплої води, одягнути джинси на себе й опуститися у ванну. Щоб додатково пом’якшити виріб, у воду можна додати піну. У ванній потрібно посидіти приблизно 15 хвилин, а потім починайте ще більше розтягувати джинси за допомогою м’яких рухів протягом 10 хвилин.

Потім спустіть воду з ванни, але самі з неї не виходьте. Потрібно, щоб тканина трохи обсохла. Пересядьте на заздалегідь підготовлений рушник та виконуйте легкі фізичні вправи, щоб розтягнути джинси.

На рушнику слід залишатися до повного або часткового висихання джинсів, сушити їх штучними джерелами тепла не варто. Не слід також використовувати сушарку для одягу, адже джинси можуть знову сісти.