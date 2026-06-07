У Тернополі з 19:00 год. 8 червня до 05:00 год. 9 червня буде обмежено рух транспорту на вул. Андрея Шептицького. Обмеження діятимуть на ділянці від перехрестя вулиць Андрея Шептицького – Медова до перехрестя вулиць Андрея Шептицького – Торговиця у зв’язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття.

Як повідомили в ТМР, на час виконання поточного ремонту рух транспорту на вказаній ділянці дороги буде повністю перекрито.

Громадський транспорт, що проходить вулицею Андрея Шептицького, курсуватиме зі змінами:

тролейбуси після 19:00 год. не здійснюватимуть рух через вул. Андрея Шептицького та курсуватимуть через вул. Князя Острозького без заїзду до ринку та автовокзалу;

автобуси під час перекриття рухатимуться через вул. Князя Василя Костянтина Острозького – вул. Торговиця до автовокзалу з подальшим розворотом та продовженням руху за встановленими маршрутами.

«Просимо водіїв та пасажирів врахувати тимчасові зміни в організації дорожнього руху, завчасно планувати маршрути та за можливості користуватися альтернативними шляхами об’їзду», – наголошують у міськраді.