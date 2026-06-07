У січні-березні 2026 року в області прийнято в експлуатацію 80,2 тисячі м кв загальної площі житла, що на 59,4% більше, ніж у січні-березні 2025-го.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 65,9% загальнообласного обсягу житла (52,9 тис м кв), в сільській – 34,1% (27,3 тис м кв).

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла в міській місцевості, порівняно з січнем-березнем 2025 року, збільшився удвічі, у сільській – на 14,5%.

У цьогорічних січні-березні прийнято в експлуатацію 977 квартир. Середній розмір квартири становив 82,1 м кв загальної площі.