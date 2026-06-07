Із грудня 2024-го вважали зниклим безвісти Тараса Королішина. Рідні жили в очікуванні, молитвах… На жаль, Тарас загинув під час виконання бойового завдання на російській курщині. Назавжди 44… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги захисник Королішин Тарас Теодорович.

Воїн відійшов у вічність на 44-му році життя, під час виконання бойового завдання у курській області. Тарас вважався зниклим безвісти з 27 грудня 2024 року.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.