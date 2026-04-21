У Бережанах в результаті нещасного випадку загинув чоловік.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області, вранці 20 квітня на вулиці Тернопільській виникла пожежа в приватному житловому будинку.

“Попри незначну площу загоряння — близько 0,5 м.кв — наслідки виявилися трагічними. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили без ознак життя власника будинку, 1951 року народження”, – розповіли в ДСНС Тернопільщини.

Вогонь знищив матрац та речі домашнього вжитку. Завдяки оперативним діям вдалося не допустити поширення полум’я та врятувати житловий будинок.

Як розповіли в обласній поліції, 75-річний чоловік мешкав сам.

“Він – інвалід І групи і з 1988 року був лежачим та потребував стороннього догляду. Опікувалася ним сусідка. Саме вона вранці помітила дим із вікон будинку та викликала екстрені служби. Коли пожежно-рятувальні підрозділи зайшли до оселі, чоловік уже не подавав ознак життя”, — розповіли в поліції.

За попередніми висновками фахівців, причиною займання могло стати порушення правил пожежної безпеки під час користування електроприладами. Ймовірно, господар не вимкнув кип’ятильник із мережі та поклав його під подушку.

Внаслідок короткого замикання матрац почав тліти, що призвело до задимлення приміщення.

Чоловік, імовірно, отруївся чадним газом. Так це чи ні, стане відомо після судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.