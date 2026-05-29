Уже зовсім скоро розпочнеться полуничний сезон. Полуниця – справжнісінька королева ягід – чудова і сама собою. А в стравах, всіляких десертах і напоях вона по-новому розкривається, збагачуючи їх своїм яскравим смаком і ароматом. Пропонуємо добірку простих рецептів типу «пальчики оближеш» та «вип’єш все до останньої краплі».

Полуниця в шоколаді з фісташками

Потрібно: 200 г полуниці, 100 г шоколаду, подрібнені фісташки.

Приготування: полуницю вимийте, заберіть хвостики і обсушіть. Розтопіть шоколад на водяній бані. Якщо ви вмієте готувати справжній гарячий шоколад самі, краще так і зробіть. Напевно, ваш фірмовий рецепт ще смачніший. Кожну ягоду скупайте в розтопленому шоколаді, розподіліть їх на пекарському папері та посипте подрібненими фісташками. Поставте десерт в холодильник до повного охолодження. Можна просто мачати полуницю та інші ягоди і фрукти в гарячий шоколад. А щоб не забруднитися, використовуйте шпажки.

Полуничний сорбет з бальзамічним оцтом

Потрібно: 2 склянки води, 2 склянки цукру, 500-700 г очищеної і нарізаної полуниці, 1/4 склянки соку лимона, 2 ст. л. бальзамічного оцту.

Приготування: зваріть з води і цукру сироп. Охолодіть його. За допомогою блендера зробіть пюре з ягід, додайте лимонний сік і перемішайте. Поступово вливайте бальзамічний оцет, куштуючи суміш. Якщо хочете позбутися насіння полуниці, пропустіть отримане пюре через сито. Охолоджений сироп з’єднайте з пюре і ретельно перемішайте. До речі, готувати сорбет можна і без сиропу – просто з полуничного пюре, при бажанні, додаючи в нього інші ягоди. Сорбет буде готовий через годину-дві перебування в морозильній камері. Не забудьте періодично втручатися в процес, міксуючи масу. Цей сорбет дуже м’який, але після заморожування добре тримає форму. Рекомендуємо подавати з гілочкою свіжої м’яти або базиліка.

Полуничний холодець

Потрібно: 800 г чистих ягід полуниці без плодоніжок, 1 склянка сухого червоного вина, 1 склянка води, 1 склянка цукру.

Приготування: полуницю перетріть через сито. У вас вийде дві фракції: ягідне пюре і м’якоть на ситі. Вичавки покладіть в сотейник, залийте склянкою холодної води, доведіть до кипіння і варіть близько двох хвилин. Зніміть отриманий компот з вогню і процідіть в каструлю. Настав час додати цукор і вино. Каструлю відправте на вогонь і, довівши рідину до кипіння, зніміть. Дочекайтеся повного розчинення цукру, після чого можна змішувати з ягідним пюре. Холодець розлийте по склянках і поставте на одну годину в холодильник. Не зашкодить. Можете сміливо додавати в будь-який ягідний холодець прянощі (гвоздику, кардамон, ваніль) – на етапі варіння м’якоті, що залишилася після протирання ягід. Тільки не переборщіть! А якщо ви хочете порадувати дітлахів, замініть алкоголь вишневим соком або вершками жирністю 10%. Теж смачно!

Полуничний зефір

Потрібно: 140 мл води, 300 г полуниці без плодоніжок, 700 г цукру (дві частини: 250 + 450), 10 г агар-агару (желатином замінювати не можна), 1 білок, 3 ст. л. цукрової пудри (для посипання).

Приготування: чисті сухі ягоди подрібніть в блендері. Пюре перетріть через сито. Готову масу перелийте в сотейник і уварюйте на маленькому вогні до 200 г (не виключено, що для приготування домашнього зефіру вам знадобляться кухонні ваги ). Залиште остигати. Агар-агар замочіть у воді (тих самих 140 мл). Білок трохи збийте виделкою. Коли він стане рідшим, відокремте половину і додайте в тепле полуничне пюре. Додайте туди 250 г цукру. Збивайте до просвітління маси, після чого приєднайте другу половину білка. Тепер уже збивайте до піків. У вас вийде полунично-білкова меренга. Паралельно додайте в агар-агар з водою 450 грамів цукру, поставте на вогонь і, помішуючи, доведіть сироп до 110 грамів. Поступово тонкою цівкою влийте його в полунично-білкову меренгу, не припиняючи її збивати. Маса повинна стати пластичною і дуже густою. Перекладіть її в одноразовий мішок з насадкою і відсадіть в довільній формі на пергаментному папері. Нехай просушиться при кімнатній температурі протягом доби – зефір готовий. Залишилося посипати його цукровою пудрою і, при бажанні, склеїти половинки. Зберігати зефір рекомендуємо в герметичному контейнері, інакше він швидко втратить вологість – не буде буквально танути в роті.

Панна котта з полуницею

Потрібно: полуниця – 350 г, вершки (33%) – 300 мл, молоко – 100 мл, цукор – 3 ст. л., желатин – 15 г.

Приготування: залийте желатин холодною водою і залиште на 30 хвилин. Потім розпустіть на водяній бані. Не кип’ятіть. Молоко, вершки і цукор перемішайте, нагрійте до закипання, але не кип’ятіть. Зніміть з вогню. Додайте в молочну масу желатин і добре перемішайте. Розлийте по формочках, пропускаючи рідину через ситечко, і поставте в холодильник до повного застигання. Полуницю збийте в блендері разом з цукром. Отриманим «соусом» залити панна котту.

Йогуртовий торт з полуницею без випічки

Потрібно: полуниця – 0,5 кг, йогурт полуничний – 1 л, печиво цукрове – 500 г, молоко – 180-200 мл, желатин – 30 г, м’ята свіжа (для прикраси) – 1-2 гілочки.

Приготування: полуницю миємо і забираємо хвостики. Печиво подрібнюємо будь-яким способом. Заливаємо желатин водою і залишаємо для набухання. В печиво додаємо молоко, перемішуємо до однорідності, поки маса не набуде консистенції тіста. Масу з печива і молока викладаємо, розподіляючи по дну форми. На масу з печива викладаємо полуницю. Відправляємо на вогонь желатин, щоб він розчинився (не кип’ятимо!). В окрему ємність виливаємо йогурт і додаємо в нього желатин. Заливаємо йогуртовим желе полуницю. Відправляємо йогуртовий торт з полуницею в холодильник на 6 годин. Прикрашаємо свіжою полуницею і м’ятою.

Мармелад з полуниці з м’ятою

Потрібно: полуниця – 400 г, цукор – 150 г, желатин – 15 г, сік половини лимона, 5 гілочок м’яти.

Приготування: у блендері подрібніть полуницю і листочки м’яти, збийте до однорідності. Перекладіть отриману масу в каструлю з товстим дном. Додайте сік половини лимона і цукор. Доведіть до кипіння на повільному вогні, варіть 5 хвилин. Желатин залийте холодною водою і залиште для набухання на 15 хвилин. Додайте набряклий желатин в гарячу полунично-м’ятну масу і перемішайте до розчинення желатину. Стежте, щоб суміш не закипіла. Остудіть. Коли желе вже трохи «схопиться», майбутній мармелад збийте міксером на найвищій швидкості 10 хвилин. Розкладіть по банках або формочках і відправте в холодильник на кілька годин.

Тірамісу з полуницею

Потрібно: печиво “Савоярді” – 250 г, вершки – 250 г, сир “Маскарпоне” – 250 г, цукрова пудра – 150 г, полуниця – 600 г, цукор – 2 ст. л.

Приготування: полуницю помити та обсушити. Половину відібраних ягід покладіть у чашу блендера, засипте цукром та збийте до однорідності. На другому етапі потрібно збити крем. Для цього у глибоку тарілку вилийте максимально охолоджені жирні вершки. Збийте їх міксером до утворення щільних піків. Тепер до вершків всипте цукрову пудру та сир. Збивайте приблизно впродовж однієї хвилини на максимальній швидкості. Крем готовий. Тепер сформуйте торт. Для просочування печива «Савоярді» використовуйте полуничне пюре. Викладіть печиво у форму. Далі викладіть половину крему і рівномірно його розподіліть по всьому периметру форми. Так само викладіть другий шар торта: спочатку просочене печиво, а потім змастіть його зверху кремом. На завершальному етапі прикрасіть торт полуницею та м’ятою. Прикрашений десерт відправте в холодильник на 4-5 год.

Кава з полуницею, що бадьорить

Потрібно: 3 ягоди полуниці, 2 ч. л. свіжозмеленої кави (арабіка), 100 мл води, 1 ч. л. цукру, 3 кубики льоду.

Приготування: традиційним способом заваріть в турці каву. Кубики льоду (можна кавові) і чисті ягоди подрібніть і змішайте з допомогою блендера, додайте цукор – і все в чашку. Влийте готову каву і залиште хвилин на п’ять настоятися.