Російські удари по енергетиці та весняні заморозки, які пошкодили частину врожаю, вплинули на вартість харчів в Україні. На цьому тлі експерти прогнозують зростання цін на окремі продукти навіть улітку.

Що саме продовжить дорожчати, а що подешевшає вже цього сезону, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Три сценарії

За оцінками виконавчого директора “Економічного дискусійного клубу” Олега Пендзина, на кінець травня продовольчий кошик українця вже подорожчав на 9,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це експерт розповів у коментарі РБК-Україна.

Водночас аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка виділяє три можливі сценарії на літо. За оптимістичним сценарієм, зростання цін відбуватиметься у межах 5-8%, порівняно із літнім минулорічним сезоном. Базовий сценарій передбачає зростання приблизно на 8-15%, порівняно з минулим роком. Сезонні овочі частково стримуватимуть ріст, але дорогі логістика, електроенергія, пальне — не дозволять говорити про загальне здешевлення продуктів. Песимістичний сценарій може принести зростання цін на 15-25%, якщо погодні й енергетичні ризики посиляться.

Наразі ринок рухається за базовим сценарієм, який не обіцяє різких цінових шоків для споживачів.

Ціни на хліб зростають щомісяця

Як стверджує економіст Олег Пендзин, хліб в Україні щомісяця дорожчає на 1-1,5%. Перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко в коментарі РБК-Україна розповів, що у найближчі місяці ціна на хліб може зрости в межах 5% (це приблизно 1-1,5 грн на буханці).

Найбільш песимістичний прогноз у заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука: до осені 2026 року через витрати виробників на енергоносії, зарплати та імпортне обладнання хліб може додати в ціні до 25%.

Овочі подешевшають, але незначно

Ціни на овочі цьогоріч традиційно знизяться. Але на думку Максима Гопки з УКАБ, цьогоріч зниження може бути меншим, ніж у попередні роки. Все через весняні заморозки, які могли відтермінувати надходження ранньої продукції та високу собівартість виробництва. Зокрема, це стосується огірків та помідорів, які подешевшають, але не варто чекати “цінового обвалу”. А період найнижчих цін на ці овочі триватиме з другої половини червня до серпня.

Економіст Олег Пендзин, своєю чергою, повідомив, що зараз базовий “борщовий набір” дешевший на 15-17%, ніж в аналогічний період минулого року. А картопля скинула в ціні до 20%. І хоча молода картопля коштує 45 грн/кг, уже за місяць-півтора вона має суттєво подешевшати.

Дорогі абрикоси та персики

За словами Максима Гопки, через весняні заморозки під ризиком опинився урожай абрикосів, персиків та ранньої черешні. “Абрикоси й персики через втрату врожаю можуть стати дефіцитними, а ціни на них залежатимуть від імпорту”, — наголосив Гопка.

Водночас Олег Пендзин у розмові з РБК-Україна запевнив, що ринок швидко знайде альтернативу цим фруктам завдяки імпорту з Туреччини та Середньої Азії. Але розраховувати на низькі ціни не варто.

А от української черешні цьогоріч для насичення ринку вистачить, а ціна на неї має зупинитися на рівні 100–150 грн/кг. Такий прогноз озвучила завідувачка селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН Олена Кіщак.

За її словами, Україна є одним з провідних світових виробників черешні. І хоча холодна погода цьогоріч наробила шкоди, черешня постраждала значно менше за інші кісточкові. А господарства Одеської та Дніпропетровської областей — які після тимчасової окупації Криму, частин Запорізької та Херсонської областей перетворилися на головних виробників черешні й абрикосів — уникли руйнівних весняних заморозків.

Банани – найдешевший фрукт

Тим часом, банани стали головним фруктом на столі українців, оскільки вони дешевші за вітчизняні яблука. За даними РБК-Україна, банани у світі збирають до 30 разів на рік, тоді як яблука в Україні — лише раз.