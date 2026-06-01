З 1 червня у мобільному застосунку «е-Тернопіль» та на Порталі мешканця з’явилася нова функція – електронні петиції для мешканців Тернопільської громади. Щоб користуватися послугою, потрібно оновити додаток.

Новий сервіс доступний для авторизованих та неавторизованих користувачів. Зокрема авторизовані користувачі застосунку та Порталу мешканця зможуть подавати нові петиції, обирати категорії звернень, детально описувати проблеми, додавати фотоматеріали, а також підтримувати ініціативи онлайн в один клік та для врахування голосів підтверджувати місце реєстрації. Окрім цього, система дозволятиме відстежувати статус розгляду петицій та отримувати сповіщення про нові ініціативи.

Неавторизовані користувачі матимуть змогу переглядати опубліковані петиції, ознайомлюватися з кількістю зібраних голосів, історією розгляду та шукати ініціативи за категоріями.

Для забезпечення прозорості та чесності голосування у системі працюватиме принцип «один користувач – один голос». Усі голоси перевірятимуться автоматично, а кожна петиція проходитиме попередню модерацію на відповідність чинному законодавству. Після успішної перевірки петицію буде опубліковано для збору підписів.

Зверніть увагу! Для врахування голосу необхідно підтвердити реєстрацію на території Тернопільської громади.

Як створити петицію в додатку «е-Тернопіль»?

Відкрийте застосунок «е-Тернопіль» та перейдіть у розділ: «Сервіси» → «Петиції».

Після авторизації натисніть «Створити петицію».

Вкажіть назву петиції. Оберіть категорію, яка відповідає тематиці звернення.

Далі детально опишіть суть петиції та запропоноване рішення. За потреби додайте фото до петиції.

Перед публікацією обов’язково ознайомтеся з правилами подання петицій.

Після цього натисніть «Надіслати петицію».

Як підтримати петицію в додатку «е-Тернопіль»?

Відкрийте мобільний застосунок «е-Тернопіль» та перейдіть у розділ «Петиції».

Оберіть петицію, яку хочете підтримати.

Натисніть кнопку «Підтримати петицію».

Для врахування вашого голосу необхідно підтвердити реєстрацію на території Тернопільської громади.

Готово! Ваш голос успішно зараховано

Як увімкнути сповіщення?

Щоб отримувати сповіщення про нові петиції або зміни статусу ваших петицій:

Перейдіть у розділ «Сповіщення».

Натисніть значок налаштувань.

Активуйте опцію «Петиції».

Як підтримати петицію на Порталі мешканця «е-Тернопіль»?

Відкрийте портал мешканця «е-Тернопіль»

Перейдіть у розділ «Е-демократія» – «Електронні петиції»

Оберіть петицію, яку хочете підтримати.

Натисніть кнопку «Підтримати петицію».

Для врахування вашого голосу необхідно підтвердити реєстрацію на території Тернопільської громади.

Готово! Ваш голос успішно зараховано.

Як створити петицію на Порталі мешканця «е-Тернопіль»?

Відкрийте портал мешканця «е-Тернопіль» та перейдіть у розділ «Е-демократія» – «Електронні петиції»

Після авторизації натисніть «Створити петицію».

Вкажіть назву петиції. Оберіть категорію, яка відповідає тематиці звернення.

Далі детально опишіть суть петиції та запропоноване рішення. За потреби додайте фото до петиції.

Перед публікацією обов’язково ознайомтеся з правилами подання петицій.

Після цього натисніть «Надіслати петицію».