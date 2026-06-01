Про погрози та домашнє насильство 31 травня близько 12:00 на спецлінію поліції повідомила жителька обласного центру, 2004 року народження. Дівчина повідомила, що її вітчим вчиняє насильство щодо матері, а також сказала, що в помешканні є зброя.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції та бійці спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці провели у квартирі невідкладний обшук.

У ході слідчих дій поліцейські виявили та вилучили предмет, схожий на пістолет із магазином марки RETAY, два предмети, схожі на патрони, а також емність із залишками невідомої речовини, ймовірно наркотичного походження. Усе направили на проведення експертизи.



Під час спілкування з потерпілою, 49-річною жителькою Тернополя, правоохоронці з’ясували, що чоловік систематично вчиняв щодо неї домашнє насильство. За словами жінки, кілька днів тому під час чергового конфлікту кривдник здійснив кілька пострілів у стелю зі зброї. Цього разу він також погрожував дружині та не випускав її з квартири.



Скориставшись нагодою, потерпілій вдалося втекти з помешкання. Саме в цей час до неї приїхала донька, після чого вони разом звернулися по допомогу до поліції.



У ході перевірки поліцейські встановили, що фігурант уже відбував покарання за тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті людини.



За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, а також склали адмінпротокол за статтею 173-2 (вчинення домашнього насильства)КУпАП. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та походження вилучених предметів. Триває слідство.

