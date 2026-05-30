До 60-річчя Західноукраїнського національного університету у межах екологічної акції «ФЕУ-Green» студенти факультету економіки та управління висадили 60 туй на території студентського містечка.

Ця ініціатива є важливою складовою формування соціально відповідального академічного середовища та засвідчує активну позицію студентства у питаннях збереження довкілля, розвитку екологічної свідомості та підтримки принципів сталого розвитку.

Висаджені дерева стануть не лише окрасою університетського простору, а й символом єдності, відповідальності та турботи про майбутнє.

Факультет економіки та управління висловлює щиру вдячність Навчально-науковому інституту інноваційних освітніх технологій за допомогу в реалізації екологічної акції.