У межах роботи міжнародного центру культури та розвитку Західноукраїнського національного університету студенти спеціальності В11 “Філологія” Бортник Вікторія (БКП-31), Масловська Христина (БКП-22), Гой Софія (БКП-31), Заставська Дарія (БКП-23), Мазуренко Вікторія (БКП-41) та професор кафедри іноземних мов та ІКТ, директор міжнародного центру культури та розвитку Ольга Царик взяли участь у міжнародній програмі “Academic Bridge of Dialogue: Polish–Ukrainian Forum of Young Leaders in Rzeszów,” стипендіальна програма PROM яка фінансується урядом Польщі через Національне агентство з питань академічного обміну (NAWA). Її головна мета — розширення міжнародної співпраці, підтримка академічного обміну та створення належних умов для професійного розвитку студентської молоді у європейському освітньому просторі.

Важливою частиною перебування делегації ЗУНУ в Польщі стали офіційні зустрічі з керівництвом та провідними фахівцями Жешувського університету. Зокрема, відбувся конструктивний діалог із проректором з наукової роботи та міжнародного співробітництва Йолантою Шемпрух, а також із доктором Аркадіушем Пєтлухом. Під час зустрічей було обговорено стратегічні напрями партнерства, спільні освітні ініціативи та вектори розвитку молодіжного лідерства.

Окрему увагу під час візиту приділили розширенню академічних горизонтів у сфері вивчення німецької мови. Представники ЗУНУ провели зустріч із директоркою Інституту германістики Малгожатою Сєрадзкою та лектором DAAD Даніелем Гратковскі. Сторони обговорили перспективні можливості міжуніверситетської співпраці та нові вектори для студентських лінгвістичних проєктів.

Знаковим першим практичним кроком у цьому напрямі стало відвідування учасниками форуму унікальної міжнародної виставки, присвяченої різним поглядам студентів-германістів Жешува та Львова на події війни. Такі ініціативи підкреслюють важливість мови не лише як інструменту комунікації, а й як потужного засобу солідарності, підтримки та зцілення.

Упродовж тижневої мобільності студенти мали змогу долучитися до інтенсивного академічного занурення. Вони відвідували фахові лекції в Інституті англістики Жешувського університету, брали участь у навчальних дискусіях та обмінювалися досвідом з іноземними колегами. Такий формат роботи дозволив майбутнім фахівцям відпрацювати навички міжкультурної комунікації в умовах реального іншомовного середовища та краще зрозуміти специфіку сучасних європейських підходів до лінгвістичних досліджень.

Основною частиною та справжньою кульмінацією візиту стала участь делегації ЗУНУ в 15-й міжнародній студентській науковій конференції «Galicia Studies: Students’ Voices 15». Цей представницький науковий захід об’єднав дослідників із різних країн для обговорення актуальних викликів сучасної лінгвістики, перекладознавства та глобальної комунікації. На цьому форумі студенти Західноукраїнського національного університету гідно презентували свої наукові дослідження перед міжнародною академічною спільнотою.

Окрім наукової діяльності, під час перебування в Жешуві студенти мали змогу познайомитися та поспілкуватися з молоддю з інших країн. Спільне відвідування лекцій, неформальні зустрічі та дискусії сприяли подоланню мовних бар’єрів і формуванню міцних контактів на міжнародному рівні.

ЗУНУ дякує Жешувському університету та всім організаторам і лекторам за гостинність та високий рівень проведення програми мобільності.