28 травня до України надійде холодне повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони. Тож температура знизиться.

28 травня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 5-10º тепла, вдень 15-20º тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 7-9º тепла, вдень 17-19º тепла.