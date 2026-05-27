Таке довге очікування звістки з фронту… Надія та молитви… На жаль, стало відомо: Роман Дробик загинув у вересні 2024-го. Останній свій бій захисник прийняв на Харківщині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Шановна Кременецька громадо!

Повідомляємо, що в нашу громаду надійшла трагічна звістка: 11 вересня 2024 року поблизу н. п. Вільшана Куп’янського району Харківської області, загинув військовослужбовець, житель села Великі Млинівці Великомлинівецького старостинського округу, колишній номер обслуги 3 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини ****, солдат ДРОБИК Роман Володимирович, 1990 року народження.

Про дату, час та місце зустрічі буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав військовослужбовця Романа!

Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – написав кременецький міський голова Андрій Смаглюк.