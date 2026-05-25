Повідомлено про підозру начальнику реєстраційного відділу однієї з міських рад Тернопільщини у вчиненні несанкціонованих дій з інформацією в автоматизованих системах (ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України).

Про це розповіли у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, у лютому 2022 року посадовець здійснив незаконні дії та зареєстрував право власності на неіснуючі об’єкти незавершеного будівництва за приватними структурами.

“Об’єкти реєстрували на земельних ділянках, що перебувають у користуванні державного підприємства оборонно-промислового комплексу України”, — розповіли у прокуратурі.

Слідством встановлено, що державний реєстратор, усупереч вимогам законодавства, не перевірив належним чином подані документи, не встановив відсутність необхідних дозвільних документів на будівництво та правовстановлюючих документів на землю, а також не відмовив у проведенні реєстраційних дій.

Підставою для реєстраційних дій стали документи з ознаками підроблення, зокрема технічні паспорти, договори про спільну діяльність та довідки про присвоєння адрес, які фактично не видавалися. Під час оглядів встановлено, що будь-які об’єкти будівництва на вказаних земельних ділянках відсутні.

Відповідно до висновків судових земельно-оціночних експертиз ринкова вартість земельних ділянок становить понад 15,7 млн грн.

Наразі вживаються заходи для скасування незаконних реєстраційних дій. Також встановлюються всі особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування здійснює Територіальне управління ДБР, розташоване у місті Львові, за оперативного супроводу Третього оперативного відділу (з дислокацією у місті Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, та УСБУ в Тернопільській області.