На фасаді школи №13 відкрили меморіальну дошку на честь Андрія Юркевича. У цих стінах минули шкільні роки Героя. Тут він ріс, знаходив друзів, брав участь у спортивних змаганнях, конкурсах.

Андрій був активним учасником Революції Гідності, а з початком війни добровольцем пішов захищати Україну у складі батальйону «Айдар». Сильний духом, сміливий і надійний – саме таким він залишився у пам’яті рідних, друзів і побратимів.

5 вересня 2014 року Андрій Юркевич загинув у бою на Луганщині – за кілька годин до оголошеного перемир’я. Ще до війни написав книгу спогадів про Майдан «Моя революція», бо вірив: країну змінюють люди, які готові брати відповідальність і діяти.

Посмертно Андрій Юркевич нагороджений орденом «За мужність» III ступеня, орденом «Народний Герой України» та удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя» і «Почесний громадянин Тернопільської області».

Вічна слава та пам’ять Герою!