Сержант Василь Чинчак служив бойовим медиком. На жаль, себе не вберіг. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що 16 травня від захворювання помер військовослужбовець Василь ЧИНЧАК, 1971 року народження, житель села Сороки.

Сержант Василь Чинчак проходив військову службу на посаді бойового медика.

Його смерть — важка втрата для рідних, близьких, друзів, побратимів. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного. Світла пам’ять про Василя Чинчака назавжди житиме у серцях людей, які його знали та поважали. Вічний спокій його душі», – повідомили у Бучацькій міській раді.