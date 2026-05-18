Військовослужбовці 2 Галицької бригади Національної гвардії України вшанували пам’ять жертв політичних репресій.

Щороку, у третю неділю травня, ми згадуємо про жорстокі переслідування і пережиті страждання людей за їхні бажання бути українцями.

Патріотів, закатованих російською комуністичною владою впродовж ХХ століття, вшанували у Львові. Біля пам’ятника жертвам політичних репресій об’єдналися у поминальній молитві нацгвардійці, представники громадськості та влади. Присутні поклали квіти до монументу.

У Тернополі нацгвардійці разом із представниками влади, духовенства, громадськості та родинами репресованих також взяли участь у поминальних заходах, спільній молитві та покладанні квітів до пам’ятних місць.

Третя неділя травня – щороку нагадує про ціну людської свободи, про трагедії, які пережив український народ, та про обов’язок зберігати історичну пам’ять.

Сьогодні, коли Україна знову протистоїть російській агресії, пам’ять про жертв репресій набула особливого значення і промовляє також про ціну свободи до свого народу.

Надія НІМЕЦЬ.