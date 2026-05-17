На кухні не всі продукти можна зберігати поруч один з одним. Деякі поєднання прискорюють псування, змінюють смак і псують структуру інгредієнтів.

Розповідаємо, яке кухонне сусідство псує продукти і чому варто переглянути звичне розташування наших запасів.

Невдале кухонне сусідство

Фрукти та овочі

Банани, яблука, груші виділяють етилен – газ, що прискорює дозрівання. Поруч із ними огірки, зелень, броколі швидко жовтіють і в’януть.

Картопля та цибуля

Цибуля виділяє вологу і гази, через які картопля швидше проростає та гниє. Зберігайте їх у різних місцях.

Хліб і фрукти

Фрукти “віддають” вологу, через що хліб швидко пліснявіє. Краще тримати їх окремо.

Сіль, цукор та спеції

Сипкі продукти активно вбирають запахи одне одного, втрачаючи свій природний смак і аромат.

Поставте сіль на полицю зі спеціями, а цукор – у шафку, де зберігаєте чай, каву та інгредієнти для випічки. Чим далі вони один від одного, тим менший їхній взаємний вплив.

Також покладіть на дно ємності з сіллю кілька зерняток звичайного рису. Він ще більш гігроскопічний і візьме на себе перший удар вологи, залишаючи саму сіль сухою та розсипчастою.

Кава та чай із сильними спеціями

Кава й чай миттєво вбирають запахи перцю, кориці чи гвоздики, стаючи гіркими на смак.

Молочні продукти та копченості

Масло, сир і молоко легко поглинають запахи ковбас і риби, навіть у холодильнику.

Яйця та риба

Яйця мають пористу шкаралупу, тому швидко вбирають різкі запахи. Їх краще тримати в окремому контейнері.

Зелень і помідори

Томати виділяють етилен, через що зелень швидко в’яне й темніє.

Якщо ви все ж хочете тримати ті чи інші продукти поруч, для зручності, подбайте про герметичність.