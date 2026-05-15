У тернопільському парку Національного відродження стартує сезон атракціонів (ГРАФІК, ЦІНИ)
Уже завтра, 16 травня, в парку Національного відродження стартує весняно-літній сезон атракціонів. Для відвідувачів працюватимуть атракціони: «Юнга», «Колесо огляду» «Ромашка», «Карусель манежна», «Сюрприз», «Грибок», «Веселі гірки», «Берізка» і «Клоун».
Атракціони функцінуватмуть за таким графіком:
понеділок–четвер: 12:00 – 20:00 год;
п’ятниця: 11:30 – 20:30 год;
субота–неділя: 11:00 – 21:00 год.
обідня перерва- 15:00 – 16:00 год.
Розважальні локації з каруселями у парку Сопільче та водні катамарани в парку Тараса Шевченка запрацюють згодом.
«Додатково інформуємо, що діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади віком до 18 років, які є членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України, визначених з врахуванням вимог Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» користуються атракціонами в парках міста безкоштовно при пред’явленні відповідного посвідчення контролеру квитків.
Запрошуємо тернополян і гостей міста провести вихідні весело, яскраво та з гарним настроєм.
Просимо бути обачними, відвідуючи атракціони, та дотримуватися усіх вимог безпеки з метою уникнення травм», – повідомили в міськраді.
Прейскурант цін на послуги атракціонів в парку Національного відродження на 2026 рік
|Назва послуги
|Цикл катання
|Вартість послуги (грн), на одну людину
|Примітка
|Юнга
|5 хв.
|35,00
|Колесо огляду
|5 хв.
|55,00
|Діти до трьох років обслуговуються безкоштовно
|Ромашка
|5 хв.
|45,00
|Діти до трьох років обслуговуються безкоштовно
|Карусель манежна
|5 хв.
|50,00
|Сюрприз
|5 хв.
|55,00
|Грибок
|5 хв.
|35,00
|Веселі гірки
|5 хв.
|55,00
|Діти до трьох років обслуговуються безкоштовно
|Берізка
|10 хв.
|35,00
|Діти до трьох років обслуговуються безкоштовно
|Клоун
|3 хв.
|55,00