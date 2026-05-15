Уже завтра, 16 травня, в парку Національного відродження стартує весняно-літній сезон атракціонів. Для відвідувачів працюватимуть атракціони: «Юнга», «Колесо огляду» «Ромашка», «Карусель манежна», «Сюрприз», «Грибок», «Веселі гірки», «Берізка» і «Клоун».

Атракціони функцінуватмуть за таким графіком:

понеділок–четвер: 12:00 – 20:00 год;

п’ятниця: 11:30 – 20:30 год;

субота–неділя: 11:00 – 21:00 год.

обідня перерва- 15:00 – 16:00 год.

Розважальні локації з каруселями у парку Сопільче та водні катамарани в парку Тараса Шевченка запрацюють згодом.

«Додатково інформуємо, що діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади віком до 18 років, які є членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України, визначених з врахуванням вимог Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» користуються атракціонами в парках міста безкоштовно при пред’явленні відповідного посвідчення контролеру квитків.

Запрошуємо тернополян і гостей міста провести вихідні весело, яскраво та з гарним настроєм.

Просимо бути обачними, відвідуючи атракціони, та дотримуватися усіх вимог безпеки з метою уникнення травм», – повідомили в міськраді.

Прейскурант цін на послуги атракціонів в парку Національного відродження на 2026 рік

Назва послуги Цикл катання Вартість послуги (грн), на одну людину Примітка Юнга 5 хв. 35,00 Колесо огляду 5 хв. 55,00 Діти до трьох років обслуговуються безкоштовно Ромашка 5 хв. 45,00 Діти до трьох років обслуговуються безкоштовно Карусель манежна 5 хв. 50,00 Сюрприз 5 хв. 55,00 Грибок 5 хв. 35,00 Веселі гірки 5 хв. 55,00 Діти до трьох років обслуговуються безкоштовно Берізка 10 хв. 35,00 Діти до трьох років обслуговуються безкоштовно Клоун 3 хв. 55,00