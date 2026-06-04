На Тернопільщині поліцейські почали працювати з новою технологією, яка змінює підхід до дій у критичних ситуаціях.

Область стала першою в Україні, де на базі поліції впровадили систему автоматичної активації нагрудних відеореєстраторів під час використання табельної вогнепальної зброї.

Йдеться про спеціальний датчик кобури, який синхронізується з боді-камерою поліцейського. Відтепер правоохоронцю не потрібно витрачати дорогоцінні секунди на ручне увімкнення запису – система спрацьовує автоматично в момент, як тільки зброя опиняється в руці.

“Коли поліцейський дістає пістолет з кобури, датчик автоматично передає сигнал на боді-камеру за допомогою захищеної технології Bluetooth для запису поточної події. Відеопотік з камери передається до Ситуаційного центру ГУНП, де співробітник може переглядати дане відео в режимі онлайн. Переваги датчика кобури – автоматизація процесу запису, підвищення безпеки, моніторинг у реальному часі, швидке реагування та документування доказів, а також запобігання безпідставному застосуванню зброї відповідно до наказу МВС № 70”, — розповідає начальник відділу управління головної інспекції ГУНП в Тернопільській області Андріана Слободян.

Ще одна важлива частина – можливість передачі відео в реальному часі. Завдяки підтримці E-sim нагрудні відеореєстратори передають відеопотік через мобільний інтернет безпосередньо до ситуаційного центру або іншого командного пункту. Це дозволяє керівництву миттєво оцінювати ситуацію і приймати рішення, не перебуваючи на місці події.

Нову технологію вже активно використовує група оперативного реагування, яка функціонує на базі Чортківського районного управління поліції. Її працівники першими виїжджають на виклики, пов’язані із застосуванням вогнепальної зброї, вибухівки та іншими резонансними подіями. Також система впроваджена у роботі бійців спецпідрозділу КОРД.

Автоматичний відеозапис кожної критичної дії мінімізує ризики помилок, підсилює контроль і водночас захищає як громадян, так і самих поліцейських, повідомили у поліції Тернопільської області.