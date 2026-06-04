Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. Від удару ворожого дрону загинув Володимир Гоменюк. Захисник був снайпером. Вічна і світла пам’ять українському Воїну!

«На превеликий жаль, Колиндянська громада продовжує втрачати на війні своїх вірних синів, котрі змінили мирне життя на важкі бойові будні, щоб стати на захист своєї Батьківщини.

З глибоким сумом повідомляємо, що 1 червня 2026 року, поблизу населеного пункту Михайлівка Сумської області, на фронті загинув захисник України – снайпер 3 розвідувального відділення 1 розвідувального взводу, 2 розвідувальної роти військової частини, солдат ГОМЕНЮК Володимир Євгенович, 3 вересня 1968 року народження, житель села Давидківці.

Володимир Євгенович призваний на військову службу за мобілізацією 05.07.2025 року Чортківським РТЦК та СП в Тернопільській області. Відданий військовій присязі на вірність українського народу мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну і її свободу і незалежність, при виконанні бойового завдання за призначенням під час військових дій на території України загинув внаслідок удару ФПВ-дрону.

Колиндянська сільська рада висловлює щирі співчуття матері, родині, близьким та друзям загиблого.

Це непоправне горе важко пережити, і ми спільно з вами переживаємо цей тяжкий момент. Нехай він знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а пам’ять про нього залишиться живою серед нас.

Зустрінуть тіло Героя у Катедральному соборі верховних Апостолів Петра і Павла. Про дату та час повідомимо додатково.

Вічна і світла пам’ять Герою!» – написали у Колиндянській громаді.