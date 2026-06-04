У Тернополі інспектори з паркування управління муніципальної інспекції щоденно контролюють дотримання водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.

Окрім винесення постанов про накладення адміністративних стягнень, інспектори здійснюють евакуацію автомобілів, припаркованих із порушенням Правил дорожнього руху та таких, що суттєво перешкоджають руху транспорту або пішоходів.

Про це повідомили у ТМР

Упродовж травня 2026 року на вулицях Тернополя за порушення правил дорожнього руху та паркування евакуйовано 58 транспортних засобів. Найбільше таких випадків зафіксовано в центральній частині міста.

Нагадуємо, що інспектори з паркування мають право евакуйовувати транспортні засоби, які створюють суттєві перешкоди для руху транспорту чи пішоходів, зокрема якщо вони розміщені:

• на тротуарах;

• на пішохідних переходах;

• на виїздах із прилеглих територій;

• на смугах для руху громадського транспорту тощо.

Закликаємо жителів та гостей Тернополя відповідально ставитися до правил паркування і спільно дбати про безпеку, комфорт та впорядкованість міського простору.

Повідомити про факти порушення правил зупинки, стоянки чи паркування транспортних засобів можна до управління муніципальної інспекції за телефонами: +38 (067) 447-31-86, +38 (067) 447-32-78, а також через Viber: +38 (067) 447-32-78.