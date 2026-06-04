У Тернополі мотоцикліст врізався в припарковане авто й потрапив з переломами до лікарні
На вулиці Поліській у Тернополі у дорожньо-транспортну пригоду потрапив мотоцикліст.
Аварія трапилася 3 червня близько 19:40 на стоянці. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
Під час перевірки стало відомо, що місцевий житель, керуючи мотоциклом Honda CB1000R, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із припаркованим автомобілем Seat Leon.
У результаті удару мотоцикліста з переломами та іншими ушкодженнями доправили до лікарні.
Поліція з’ясовує всі обставини ДТП.