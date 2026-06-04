На вулиці Поліській у Тернополі у дорожньо-транспортну пригоду потрапив мотоцикліст.

Аварія трапилася 3 червня близько 19:40 на стоянці. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Під час перевірки стало відомо, що місцевий житель, керуючи мотоциклом Honda CB1000R, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із припаркованим автомобілем Seat Leon.

У результаті удару мотоцикліста з переломами та іншими ушкодженнями доправили до лікарні.

Поліція з’ясовує всі обставини ДТП.